Der letzte Doppelspieltag der Hinrunde in der Badminton-Oberliga Südwest stand am vergangenen Wochenende unter schweren Zeichen für den 1. BCW Hütschenhausen. Verletzungen bremsten das Team aus. Die Hoffnungen auf zwei Siege schwanden, und Hütschenhausen hoffte auf zumindest zwei Unentschieden. Doch es sollte alles ganz anders kommen.

Im Vorfeld stand schon fest, dass Ina Klemm und Spitzenspieler Pascal Histel aufgrund von Verletzung beziehungsweise Krankheit ausfallen. Zudem plagt die Nummer zwei der Herren, Norbert Denzer, seit einiger Zeit eine Schulterverletzung. Am Samstag empfing der 1. BCW Hütschenhausen I den rheinländischen Gegner BC Niederlützingen. Eine taktische Umstellung der Stammpositionen sollte es trotz der beiden Ausfälle richten.

Das erste Herrendoppel spielte Norbert Denzer mit Patric Freitag. Sie verloren knapp mit 21:12, 18:21, 16:21. Parallel spielten im Damendoppel für den BCW Sina Winter und Kristina Moßmann. Sie mussten sich ebenfalls geschlagen geben: 19:21, 10:21.

Plötzlich Spitzenspieler

Das zweite Doppel sollte es besser machen: Kurt Schardt mit Eric Bauer an seiner Seite hatten ihre Gegner mit 21:12, 21:9 gut unter Kontrolle. Kurt Schardt, der durch die Verletzungen seiner Mitspieler und die besondere Aufstellung nun das erste Herreineinzel spielen musste, hatte keine Chance (13:21, 9:21). Somit stand es 1:3 gegen den BCW.

Das zweite und dritte Herreneinzel musste der BCW gewinnen, um noch eine Chance zu haben: Und so kam es auch. Patric Freitag im zweiten Herreneinzel (21:14, 21:17) und Eric Bauer im dritten Herreneinzel (21:10, 21:7) sicherten dem BCW den Punktausgleich in der Mannschaftswertung, und es stand 3:3.

Spannung bis zum Schluss

Die beiden letzten Spielen entschieden also über Sieg oder Niederlage. Sina Winter schaffte gegen ihre routinierte Gegnerin im zweiten Satz die Überraschung und gewann ihn: Es ging in den dritten und damit den Entscheidungssatz: Winter fand jedoch nach der kurzen Pause nicht mehr richtig ins Spiel. Bis zum Seitenwechsel lag sie weit zurück (4:11). Sie kämpfte um jeden Ball. Es reichte aber nicht. Der Endstand lautete 15:21, 22:20, 9:21.

Das Mixed (Thomas Winter und Kristina Moßmann) entschied also über Unentschieden oder Niederlage: Und genau so spannend war das Spiel auch, es ging über drei Gewinnsätze. Am Ende reichte es mit 21:12, 20:22, 21:7 für ein verdientes Unentschieden.

Moßmann fällt aus

Am Sonntag hatte der BCW einen weiteren Ausfall zu verzeichnen: Kristina Moßmann konnte nicht mehr antreten. Die Chancen auf weitere Punkte wurden immer kleiner. Der Gegner BC Smash Betzdorf war nicht zu unterschätzen, wie Hütschenhausen in der Vergangenheit bitter lernen musste.

Die Betzdorfer rückten fast mit Stammbesetzung an, hatten aber auch einen Ersatzmann dabei. Und wieder sollte eine andere Aufstellung dem BCW zu wenigstens einem Unentschieden helfen.

Denzer und Freitag gewannen das erste Doppel in zwei Sätzen (24:22, 21:10). Das zweite Herrendoppel unterlag den Betzdorfern knapp (17:21, 21:14, 15:21). Das Damendoppel (Sina Winter und Jessica Kurz) machte es dann richtig spannend, konnte mit seinem unbezwingbaren Ehrgeiz seine Gegnerinnen aber in die Knie zwingen: 15:21, 21:19, 21:14.

Kurt Schardt, diesmal im zweiten Herreneinzel, fand besser als am Vortag ins Spiel und holte einen weiteren Punkt (21:16, 21:16) für die Westpfälzer. So lautete der Zwischenstand nach der Hälfte der Spiele 3:1 für den BCW.

Kurz trumpft auf

Das erste Herreneinzel schenkten die Betzdorfer dem BCW kampflos – aufgrund einer Knieverletzung des ersten Herren. Jessica Kurz, am Anfang im Dameneinzel noch etwas unsicher, kämpfte sich wie im Doppel in die Partie, spielte ihre Gegnerin im dritten Satz in Grund und Boden und holte damit den Mannschaftssieg (21:17, 18:21, 21:5). Das Mixed (Patric Freitag und Sina Winter) fand gegen das starke Betzdorfer Mixed kein Rezept (10:21, 8:21). Eric Bauer machte im drittel Herreneinzel noch mal einen kleinen Marathon und ließ seinem Gegner im dritten Satz keine Chance mehr (19:21, 21:7, 21:8). 6:2 lautete der Endstand. Damit ging das erste Team des 1. BCW Hütschenhausen glücklich mit den drei Punkten aus dem Doppelspieltagwochenende nach Hause und landete damit auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit einem Abstand von zwei Punkten auf den Oberliga-Tabellenführer Mainz-Zahlbach wäre sogar noch ein Meistertitel möglich.

Nachschlag

Jetzt heißt es aber erst mal für alle verletzten Spieler, wieder gesund und fit zu werden. Die Rückrunde beginnt am 22. Januar mit dem Lokalderby in Neustadt.

Ende November freuen sich Norbert Denzer, Patric Freitag und Pascal Histel noch auf ein ganz besonderes Event. Die drei „Oldie-Herren“ des BCW sind vom Deutschen Badmintonverband für die Weltmeisterschaft der Senioren in Huelva (Spanien) nominiert und vertreten Deutschland in ihrer jeweiligen Altersklasse.