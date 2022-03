Mit 23:5 Punkten hat Badminton-Oberligist 1. BCW Hütschenhausen die Saison als Vizemeister beendet. TV Mainz-Zahlbach ist mit 28:0 Punkten ungeschlagener Tabellenführer und steigt in die Regionalliga Mitte auf. Ob Hütschenhausen in der Relegation ebenfalls die Chance zum Aufstieg bekommt, wird in den kommenden Wochen entschieden, je nachdem, wie die sich die Tabellensituation in den Bundes- und Regionalligen entwickelt.

Am letzten Doppelspieltag der Oberliga Südwest empfing der 1. BCW am Samstag Trier. Im Hinrundenspiel musste der BCW ersatzgeschwächt mit einem denkbar knappen 5:3 froh über die zwei Punkte sein. Diesmal in Bestbesetzung sollte ein klarer Sieg her.

So kam es auch. Das erste Herrendoppel (Kurt Schardt/Pascal Histel) ließ nach Startschwierigkeiten den Gegnern keine Chance (22:20, 21:14). Das Damendoppel (Kristina Moßmann/Ina Klemm) fand ebenfalls nicht direkt ins Spiel und konnte erst im dritten Satz den Mannschaftspunkt verbuchen: 15:21, 21:19, 21:10. Das zweite Herrendoppel (Norbert Denzer/Patric Freitag) machte es sich einfach: 21:19, 21:13. Die drei Herreneinzel (Histel, Denzer und Schardt) gingen über drei Sätze, aber am Ende zugunsten der Westpfälzer aus. Kristina Moßmann machte mit ihrer eigentlich starken Gegnerin kurzen Prozess: 21:10, 21:13. Das Mixed ließ dem Gegner keine Luft für einen Satzgewinn: 21:16, 21:14. Der Endstand lautete 8:0 für den 1. BCW Hütschenhausen.

Kein Problem gegen die Saarländer

Mit der gleichen Besetzung und Aufstellung empfing der BCW am Sonntag die saarländischen Gäste vom TuS Wiebelskirchen. Den Auftakt machten wieder das erste Herrendoppel und Damendoppel. Beide Spiele gingen ohne Probleme an die Hütschenhausener (Herren 21:12, 21:9, Damen 21:10, 21:17). Das zweite Herrendoppel bestritt die einzige wirklich knappe Partie des Tages, gewann aber dennoch in drei Sätzen mit 19:21, 21:19, 21:18. Alle drei Herreneinzel und das Dameneinzel gingen ohne Satzverlust an den BCW Hütschenhausen. Im Mixed gab es von dem jungen saarländischen Team etwas mehr Gegenwehr, es reichte dennoch nicht, die beiden Routiniers Patric Freitag und Ina Klemm aus dem Gleichgewicht zu bringen: 21:16, 21:16. Damit beendete der 1. BCW Hütschenhausen auch die zweite Partie des Wochenendes mit 8:0.