Ihre zwei weitesten Auswärtsspiele hatte die erste Riege des 1. BCW Hütschenhausen am vergangenen Wochenende zu bestreiten. Ersatzgeschwächt lautete das Ziel für das Wochenende erst mal nur ein Sieg und ein Unentschieden.

So ging es am Samstag für die Westpfälzer in der Oberliga Südwest zum BC Niederlützingen ins 200 Kilometer entfernte Burgbrohl im Rheinland. Das zweite Herrendoppel Eric Bauer/Pascal Histel gewann deutlich 21:15/21:13. Das Damendoppel Kristina Moßmann/Jessica Kurz hatte etwas mehr Gegenwehr. Die BCW-Damen mussten in den dritten Satz, den sie in einem packenden Endkampf knapp für sich entschieden (21:16/15:21/21:19). Das erste Herrendoppel Patric Freitag/Kurt Schardt fand nicht richtig ins Spiel und musste sich mit 8:21/19:21 geschlagen geben. Kristina Moßmann fegte ihre Gegnerin im Dameneinzel ohne große Probleme mit 21:18/21:9 vom Feld. Das zweite Herreneinzel von Schardt ging mit 16:21/15:21 an die Gegner. Eric Bauer machte es besser und holte mit seinem klaren Sieg (21:10/21:6) den vierten Spielpunkt.

Das Remis war schon mal gesichert. Das Mixed machte die Partie mit 21:11/21:8 perfekt. Der immer noch mit einer Wadenverletzung angeschlagene Pascal Histel konnte sich somit für den zweiten Spieltag schonen und gab das erste Herreneinzel kampflos an die Gegner ab. Endstand also 5:3 für die Westpfälzer Crew.

Sonntag in Betzdorf

Am Sonntagmorgen ging es für die BCWler in den letzten Zipfel von Rheinland-Pfalz, nach Betzdorf zum BC Smash Betzdorf. Den Auftakt machte diesmal das erste Herrendoppel Patric Freitag/Pascal Histel. Es hatte den Gegner unter Kontrolle und gewann 21:10/21:10. Das Damendoppel Kristina Moßmann/Jessica Kurz machte es auch am Sonntag spannend, ging über drei Sätze und drehte am Ende des Entscheidungssatzes das Spiel noch mal (21:17/15:21/21:19).

Das zweite Herrendoppel Eric Bauer/Kurt Schardt verpatzte knapp den ersten Satz (24:26), fand dann nicht mehr ins Spiel, und so ging auch dieser an die Gegner: 16:21. Zwischenstand 2:1 nach den Doppeln.

Eine harte Nuss

Im Dameneinzel hatte Kristina Moßmann eine Nuss zu knacken. Der Südafrikanerin bei den Betzdorfern ist als starke Spielerin bekannt. Die Hütschenhausenerin kämpfte im ersten Satz um jeden Ball, es reichte aber nicht ganz: 17:21. Im zweiten Satz konnte sie nicht an ihre Leistung des ersten Satzes anknüpfen und verlor 9:21.

Schardt kämpfte sich im zweiten Herreneinzel durchs Spiel und gewann mit 21:17 und 21:13. Im Mixed mussten Jessica Kurz und Patric Freitag über drei Sätze gehen und gewannen: 19:21/21:12/21:14. Zwischenstand 4:2.

Eric Bauer konnte das Mannschaftsspiel entscheiden. Und so kam es auch. Er gewann mit 21:11 und 21:13. Der zweite Mannschaftssieg des Wochenendes war damit besiegelt. Pascal Histel ging mit seiner noch nicht ganz auskurierten Verletzung auf Nummer sicher und gab, nachdem der Mannschaftskampf entschieden war, das erste Herreneinzel erneut kampflos an die Gegner ab. Endstand 5:3 für die Westpfälzer.

Zweiten Platz verteidigt

Überglücklich über die beiden Auswärtssiege trat am Sonntagnachmittag das Team des BCW die 240 Kilometer weite Heimreise an. Es hatte den zweiten Tabellenplatz verteidigt und sich einen komfortablen Sechs-Punkte-Abstand zum Nachfolger FSV Trier-Tarforst gesichert.

In zwei Wochen geht es für den BCW samstags nach Andernach, und am Sonntag kommt es zum Spitzenduell gegen den Tabellenführer TV Mainz-Zahlbach.