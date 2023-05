Die Spieler des 1. BCW Hütschenhausen haben bei den deutschen Meisterschaften der Badminton-Senioren abgeräumt: Norbert Denzer und Patric Freitag gewannen im Doppel die Bronzemedaille. Pascal Histel wurde gleich zweimal deutscher Vizemeister.

535 Starter schwangen in Herrenberg bei Stuttgart am vergangenen Wochenende die Badmintonschläger und kämpften in neun Altersklassen (O35 bis O75) um die deutsche Meisterschaft der Senioren. Vom 1. BCW Hütschenhausen waren vier Spieler am Start: Thomas Winter (O50), Patric Freitag (O45), Norbert Denzer (O45) und Pascal Histel (O40).

Im Einzel war dabei für Patric Freitag und Thomas Winter gleich nach der ersten Runde Schluss. Pascal Histel scheiterte im Viertelfinale und wurde Fünfter. Auch Norbert Denzer belegte nach einer Viertelfinal-Niederlage Platz fünf.

Starke Doppel

Im Herrendoppel sollte es besser laufen: Pascal Histel und Fabian Dietrich (NRW) wollten – nach der EM- Bronzemedaille 2022 – zusammen eine nationale Medaille im Herrendoppel O40 holen. Die beiden setzten sich Spiel für Spiel durch und erreichten das Finale. Dort waren sie gegen die Routiniers Joppien/Westermeyer (NRW) aber beim 10:21, 11:21 chancenlos. Aber auch die Silbermedaille ließ die beiden strahlen.

Patric Freitag und Norbert Denzer kämpften sich bis ins Halbfinale vor. Dort hatten sie dann die späteren deutschen Meister Hannes/Hukriede als Gegner, an denen kein Vorbeikommen war (13:21, 17:21). Somit gab es Bronze für das BCW-Duo.

Vier Freunde im Finale

Im Mixed spielte Pascal Histel mit Stefanie Schmidt vom Berliner Sport-Club. Im Vorjahr hatten die beiden die Bronzemedaille gewonnen. Auch diesmal lief es bei dem Duo: Obwohl einige enge Matches dabei waren, kamen sie ins Finale. Dort standen sich nun vier Freunde gegenüber: Tina Kähler, Doppelpartnerin von Stefanie Schmidt, und Henning Zanssen, den Pascal Histel seit seiner Schülerzeit schon kennt, waren die Gegner. Kähler und Zanssen setzten ihre Strategie etwas besser um, Schmidt/Histel mussten sich nach dem 15:21, 18:21 mit Silber begnügen.

Freitag, Denzer und Histel haben sich mit Ihren Medaillen das Ticket für die Senioren-Weltmeisterschaften im September in Jeonju in Südkorea gesichert.