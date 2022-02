Ünal Altintas (23, Innenverteidigung) vom türkischen Zweitligisten Gümüshanespor hat sich für eineinhalb Jahre Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim angeschlossen. Das teilte Heiko Magin, Teammanager der Römerberger, mit.

Aufgrund des über den Deutschen Fußball-Bund abzuwickelnden internationalen Transfers verzögere sich die Spielgenehmigung noch etwas. Altintas kam in Mannheim zur Welt und lebt in Ludwigshafen. In der Jugend kickte er für die Unter-17- und -19-Jährigen des 1. FC Kaiserslautern, danach für die Regionalligisten Wormatia Worms sowie FC Ingolstadt II. Funktionär Magin bescheinigt dem früheren türkischen Nachwuchsnationalspieler Regionalligaformat und schätzt dessen Körperlänge.