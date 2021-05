„Mir sitzt etwas im Nacken“ hört man häufig, und daran ist wohl mehr dran, als gedacht. Rund jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet mindestens einmal im Jahr unter Nackenschmerzen. Die meist schmerzhaften Verspannungen führen oft zu einer Bewegungseinschränkung des Kopfes und der Arme.

Bei unspezifischen Nackenschmerzen ist keine deutliche Ursache auszumachen. Die Schmerzen werden meistens durch Verspannungen in den Muskeln verursacht. Der spezifische Nackenschmerz hat dagegen eine ganz konkrete Ursache und sollte von einem Arzt begutachtet werden. Um weniger heftige und wiederkehrende Beschwerden zu behandeln, wird vor allem regelmäßige Bewegung empfohlen. „Wirksam ist eine Kombination aus Ausdauersport, Kräftigungsübungen der Rumpfmuskulatur und Dehnungsübungen“, erklärt die Physiotherapeutin und Bewegungsmanagerin Jennifer Höning.

So geht’s

Eine Übung, die Anspannung und Dehnung der Nackenmuskeln kombiniert, ist folgende: aufrecht sitzen oder stehen, beide Hände am Hinterkopf, Kinn parallel zum Boden. Jetzt Hände und Hinterkopf behutsam gegeneinander drücken, ohne dass eine Bewegung erfolgt. Anspannung 5 bis 10 Sekunden halten, weiter atmen, dann langsam lösen.

Danach die verschränkten Hände am Hinterkopf lassen. Die Ellenbogen vor dem Gesicht zusammenführen und dabei das Kinn in Richtung Brust bringen. Die tiefen Nackenmuskeln eine Minute lang dehnen. Anspannung und Dehnung im Wechsel zwei- bis dreimal trainieren, und es entspannen sich die Nackenmuskeln sofort spürbar.

Was ebenfalls schnell wirkt ist, sich bewusst zu machen, wer oder was einem im Nacken sitzt und diese Ursache versuchen zu beseitigen oder etwas hinter sich zu bringen, wie zum Beispiel eine Prüfung oder ein wichtiges Gespräch.

Die Serie

Bewegungstipps

Wie lässt sich Bewegung in den Alltag integrieren, möglichst so, dass es auch noch Spaß macht? Jennifer Höning und Arice Sapountsis, die Bewegungsmanagerinnen der Initiative Land in Bewegung (land-in-bewegung.rlp.de), zuständig für die Stadt beziehungsweise den Kreis Kaiserslautern, geben dazu in der RHEINPFALZ Tipps.