Die Damen der SG 1. FCK/BBC Mehlingen belegen mit einem neu formierten Kader am Ende der Oberligarunde Platz drei. Die Ziele für die neue Saison sind ambitioniert.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga stand den Damen der SG 1. FC Kaiserslautern/ BBC Mehlingen eine Saison des Umbruchs bevor. Auf vielen Positionen veränderte sich der Kader, neue Spielerinnen wurden integriert, und bestehende Strukturen mussten sich erst neu finden.

Trotz dieser Voraussetzungen formulierte das Team früh ein ambitioniertes Ziel: Am Ende der Saison wollte man unter den Top Drei der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stehen.

Der Start in die Spielzeit verlief zunächst holprig. Gleich am ersten Spieltag musste sich die SG dem direkten Konkurrenten MJC Trier II geschlagen geben. Diese Auftaktniederlage zeigte, dass sich das neu formierte Team erst einspielen musste. In der Folge entwickelte sich die Mannschaft jedoch kontinuierlich weiter und fand zunehmend zu Stabilität und Geschlossenheit.

Erfolgreiche Integration der neuen Spielerinnen

Im weiteren Saisonverlauf präsentierte sich die SG äußerst konstant. Gegen alle Konkurrenten außerhalb der Spitzengruppe gelangen Siege, was die gewachsene Qualität und Verlässlichkeit der Mannschaft unterstreicht. Besonders in diesen Spielen zeigte sich, dass die Integration der neuen Spielerinnen erfolgreich verlief und das Team immer besser harmonierte.

Die einzigen Niederlagen der Saison kassierte die SG in den direkten Duellen mit den Topteams der Liga. Neben der Auftaktniederlage gegen Trier unterlag man zweimal dem ungeschlagenen Meister ATSV Saarbrücken. Während das Hinspiel mit 31:89 noch deutlich verloren ging, zeigte die Mannschaft im Rückspiel eine klare Leistungssteigerung und präsentierte sich beim 53:75 deutlich konkurrenzfähiger. Diese Entwicklung spiegelt den positiven Saisonverlauf eindrucksvoll wider. Am Ende der Runde steht für die SG eine starke Bilanz von elf Siegen bei nur drei Niederlagen zu Buche. Mit 22 Punkten belegte die Mannschaft den dritten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Zweiten MJC Trier II. Lediglich der verlorene direkte Vergleich verhinderte die Vizemeisterschaft, sodass die SG knapp hinter Trier auf Rang drei landete.

Trotz dieses kleinen Wermutstropfens kann die Mannschaft auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurückblicken. Das selbst gesteckte Ziel, einen Platz unter den Top Drei zu erreichen, wurde erfüllt. Darüber hinaus ist es gelungen, ein neu zusammengestelltes Team zu einer funktionierenden Einheit zu formen, die über die gesamte Saison hinweg eine klare Entwicklung gezeigt hat.

Emotionaler Abschied von Astrid Münch

Ein besonderer Höhepunkt der Saison war das letzte Heimspiel gegen den TuS Herrensohr, das zugleich den emotionalen Abschied von Astrid Münch markierte. In einer lange ausgeglichenen Partie kämpfte sich die SG nach Rückstand eindrucksvoll zurück und behielt in einer spannenden Schlussphase die Nerven. Astrid Münch selbst setzte mit einem verwandelten Freiwurf kurz vor dem Ende den Schlusspunkt zum knappen 51:48-Erfolg und war mit 14 Punkten auch Topscorerin ihres Teams. Der Sieg wurde so nicht nur sportlich, sondern auch emotional zu einem perfekten Abschluss vor heimischem Publikum.

Im Pokal drang die Mannschaft von Trainer Max Middleton Ende März bis ins Halbfinale vor, in dem sie sich dem klassenhöheren ASC Mainz II mit 46:93 geschlagen geben musste. „Bis zur Mitte des dritten Viertels waren wir bis auf fünf Punkte dran. In Bestbesetzung hätten wir das Spiel mit Sicherheit noch länger offenhalten können. Dass wir in der Liga unser Ziel erreicht haben, hatten wir der Ausgeglichenheit unseres Kaders zu verdanken. Jede Spielerin hat ihren Teil dazu beigetragen, dass wir so viele Spiele gewinnen konnten. Die Mädels können sehr stolz auf sich sein“, betont der Coach. Beste Schützin der SG war Charlotte Herzog, die es im Schnitt auf 11,1 Punkte pro Spiel brachte.

SG 1. FCK/BBC Mehlingen punktet konstant

Die Leistungen gegen die Spitzenteams sowie die konstante Punkteausbeute gegen den Rest der Liga lassen darauf schließen, dass mit dieser Mannschaft auch in Zukunft zu rechnen ist. Mit der gezeigten Entwicklung und wachsender Eingespieltheit dürfte die SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im oberen Tabellendrittel spielen – möglicherweise dann mit dem nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft.

„Wir wissen, was wir können müssen, um uns eine Klasse höher zu etablieren. Dazu wird es vor allem auf den großen Positionen noch die ein oder andere Verstärkung brauchen. Wichtig ist, dass wir uns in der kommenden Saison individuell und als Mannschaft weiterentwickeln. Deshalb werden wir nach einer kurzen Pause auch wieder direkt ins Training einsteigen“, stellt Middleton klar.