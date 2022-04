Als ein 62-jähriger Kaiserslauterer die Aufzeichnung seiner Überwachungskamera sichtete, ist ihm aufgefallen, dass zwei Unbekannte in der Nacht zu Samstag versucht haben, sein Auto aufzubrechen. Am Dienstag meldet er sich deshalb bei der Polizei. Wie die Polizei weiter mitteilte, sei es den Personen nicht gelungen, in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Gestohlen oder beschädigt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Wer in der Nacht zu Samstag zwischen 2 und 3 Uhr in der Jung-Stilling-Straße verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369250 bei der Polizei zu melden.