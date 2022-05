Die CDU geht mit Anja Pfeiffer ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus Kaiserslautern. Auf einer Versammlung am Donnerstagabend im „Lautrer Wirtshaus“ im Bahnheim nominierten die Mitglieder des CDU-Kreisverbandes Kaiserslautern-Stadt die Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern mit überwältigender Mehrheit: Pfeiffer erhielt 24 Ja-Stimmen, zwei Mitglieder enthielten sich, Gegenstimmen gab es keine, auch trat niemand aus den Reihen der knapp 30 Anwesenden gegen Pfeiffer an.

„Kaiserslautern kann mehr. Auch Zukunft“, sagte Pfeiffer in ihrer knapp 20-minütigen Vorstellungsrede. In vielen Bereichen schöpfe die Stadt nicht ihr Potenzial aus, sagte Pfeiffer, fasste das immer wieder unter der Überschrift „Kaiserslautern kann mehr“ zusammen: mehr Fördermittel von Bund und Land einwerben, mehr für die Wirtschaftsförderung tun, mehr bauen. „Kaiserslautern kann einfach mehr“, sagt Pfeiffer, die ihrerseits „mehr für unsere Weltstadt“ tun will.

Bereits im Januar hatte sich der erweiterte Vorstand des CDU-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt einstimmig für eine Kandidatur Pfeiffers ausgesprochen, die Mitgliederversammlung am Donnerstag folgte nun dem Vorschlag.

Pfeiffer, Jahrgang 1979, war 16 Jahre lang Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach. Bei ihrem Amtsantritt 2005 war sie mit 25 Jahren die jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin Deutschlands. Beim dritten Anlauf für dieses Amt unterlag sie allerdings in der Direktwahl im April 2021 dem SPD-Kandidaten Ralf Schwarm. Im Juni 2021 wurde sie vom Stadtrat zur städtischen Beigeordneten gewählt und trat diese Stelle im vergangenen Dezember an.