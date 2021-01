Die winterlichen Verhältnisse haben auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag für drei Verkehrsunfälle gesorgt. Wie die Polizei berichtet, verlor kurz nach 21 Uhr ein 28-jähriger Smart-Fahrer in der Ortsmitte von Miesenbach auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Mauer. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort. Er konnte aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen „Fahrerflucht“ wurde eingeleitet. Gegen 21.30 Uhr wählte eine 20-jährige BMW-Fahrerin auf der A62 in Höhe Oberarnbach auf schneeglatter Fahrbahn die falsche Geschwindigkeit, teilt die Polizei weiter mit. Der Wagen kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Frau wurde nicht verletzt. Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kam es zu einem Unfall in Bruchmühlbach-Miesau.

Oft zu schnell und falsche Reifen

Im Ortsteil Miesau hatte eine 19-jährige Hyundai Fahrerin offenbar ihre Geschwindigkeit nicht angepasst. In der St-Wendeler Straße rutsche sie aus der Kurve und beschädigte einen Gartenzaun. Sie kam mit leichten Verletzungen davon. Bereits am Freitagmorgen verlor ein 29-jähriger Ford-Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen in der Ortseinfahrt von Martinshöhe die Kontrolle über sein Auto. Da er mit Sommerreifen unterwegs war, kam er von der Straße ab und landete im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.