Die Kletterkids des Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasiums sind Mannschaft des Jahres 2025. Bei der RHEINPFALZ-Sportlerwahl sammelten sie 859 Stimmen und kletterten vor den Wasserballern des SK Kaiserslautern (466 Stimmen) und dem Bahnradteam Rheinland-Pfalz (398) aufs Treppchen. Auf Platz vier folgten die Tischtennisspieler der TSG Kaiserslautern (324) und die Fußballer des TuS Hohenecken (262). Sportler des Jahres wurde Geher Jürgen Engels mit 631 Stimmen vor Hyroxer Tobias Kiefer (482) und Triathlet Joachim Höhn (467). Auf Platz vier landete Bahnradsportler Henric Hackmann (450), auf Rang fünf Bergläufer Alexander Barnsteiner (279). Sportlerin des Jahres ist Target-Sprinterin Tessa Dietrich (610) vor Badmintonspielerin Katharina Nilges (549) und Triathletin Peggy Zimmermann (449). Läuferin und Hyroxerin Natascha Hartl (388) wurde Vierte, Radsportlerin Lara Gillespie (313) Fünfte. Am Dienstagabend bekamen sie bei der feierlichen Ehrung im Deutschordensaal Urkunden und Schecks, gesponsert von Sparkasse und ZAK, überreicht. Wir berichten in unserer Printausgabe am Donnerstag (online verfügbar ab Mittwochabend) noch ausführlich, auch mit einem Video. Berichte und Video sind abrufbar unter https://www.rheinpfalz.de/lokal/kaiserslautern/sportlerwahl-kaiserslautern.html