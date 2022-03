Etwas überraschend kam der zweite Platz von Dominik Demmere bei den südwestdeutschen Meisterschaften der Senioren 40 im Tischtennis. Der Spieler des Bezirksoberligisten ASV Sembach setzte bereits in der Vorrunde mit seinem Weiterkommen ein Ausrufenzeichen, auch wenn es knapp war.

Wie auch Marius Burg (TTC Höchstenbach) und Oliver Becker (DJK Schiffweiler) hatte der Sembacher, der ab der nächsten Saison in der Zweiten Pfalzliga West aufschlägt, 2:2 Siege aufzuweisen. Das bessere Satzverhältnis zugunsten von Demmere brachte ihn ins Halbfinale, in dem er Dominik Lautenbach (DJK SV RW Finthen) in drei Sätzen besiegte. Im Endspiel war gegen Francesco Maragioglio (TTC Oggersheim) Endstation, dem er in vier Sätzen unterlag. Auch im Doppel zog Demmere an der Seite von Maragioglio ins Endspiel ein, unterlag in fünf Sätzen gegen Marius Burg und Olaf Weigand (TTC Höchstenbach).

Einen zweiten Platz heimste Anette Knieriemen von der TSG Kaiserslautern bei den Seniorinnen 60 ein. Nur eine Niederlage musste die Oberligaspielerin hinnehmen – gegen die spätere Siegerin Bettina Schmidt (1. TTC Pirmasens), gegen die sie zweimal in Führung ging, hatte sie knapp mit 2:3 das Nachsehen. Siege gab es für Knieriemen gegen Anneli Heintz (TSG Zellertal), Kyra Gefrörer (TuS Kirchberg), Astrid Scheufele (TSV Flörsheim/Dalsheim) und Gabriele Roth (TTF Asbacher Land).

Elisabeth Simonis vom FC Queidersbach siegte bei den Seniorinnen 65 in allen vier Turnierpartien und brachte auch der Topfavoritin Christel Diefenbach (TSG Zellertal) eine Niederlage bei, gewann 3:2. Silvia Gros vom FC Queidersbach gewann zwei der vier Partien und landete auf dem Bronzerang.