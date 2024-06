Die 22. Lange Nacht der Kultur hat von 9 Uhr bis 2 Uhr nachts über 100 Programmpunkte an 30 Spielorte gebracht. Die RHEINPFALZ hat sich umgeschaut: Reiner Henn zu früherer und Susanne Schütz zu späterer Stunde in der Fruchthalle, Matthias Haag bei der Freien Szene in Salon Schmitt und Benderhof und Isabelle Girard auf einem Kunstrundgang.

Die 22. Lange Nacht – passend zum längsten Tag am 22. Juni – beginnt noch nachmittags mit einem Familienkonzert im SWR-Studio, dessen Titel kurz wundern ließ: Zum kalendarischen