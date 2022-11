Die Übertragung der „Aufgabe Bauhof“ – wozu auch die Stadtgärtnerei Landstuhl zählt – auf den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl hat keine Nachteile fürs Personal: In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Stadtrat einer Vereinbarung zu, wonach die Beschäftigten der Stadtgärtnerei, einschließlich deren Leiterin Sabine Günther, von der Verbandsgemeinde übernommen werden. Das Personal steht ab 1. Januar nicht mehr in Diensten der Stadt. Laut Bürgermeister Ralf Hersina (SPD) haben die Mitarbeiter bei der Verbandsgemeinde die gleichen Rechte und erhalten die gleiche Entlohnung wie zuvor. Die Personalübertragung steht in Zusammenhang mit der verschärften Auslegung des Umsatzsteuergesetzes ab 2023: Nur wenn alle Bauhofaufgaben künftig bei der Verbandsgemeinde angesiedelt sind, bleiben sie von der Umsatzsteuer befreit. wiu