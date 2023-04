Zwei Autofahrer sind am Donnerstagnachmittag in Mehlingen im Kapiteltal in einen handfesten Streit geraten. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll ein 40-jähriger Mann einen 68-Jährigen überholt haben und ihm danach wild gestikulierend den Mittelfinger gezeigt haben, berichtet die Polizei. Der 40-Jährige behauptete, der andere Fahrer habe ihn während des Überholvorgangs geschnitten. Beide Männer hielten danach an und stellten sich zur Rede. Die Aussprache eskalierte in einer handfesten Auseinandersetzung. Der 40-Jährige erlitt dabei eine Verletzung an der linken Schläfe.