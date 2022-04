Eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat einen 41-jährigen Maurer am Montag wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Zudem ordnete das Gericht seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Der Mann hatte gestanden, am 17. Juli 2021, zusammen mit einem zwischenzeitlich verstorbenen Mittäter, eine Metzgereifiliale in der Barbarossastraße in Kaiserslautern überfallen zu haben. Beide hatten sich unmittelbar nach Betreten des Geschäfts, um 18.55 Uhr, zu einer Kasse begeben, wobei der 41-jährige die Kassiererin aufforderte die Kasse zu öffnen. Dabei bedrohte er die Frau mit einem mitgebrachten Messer. Währenddessen war der zwischenzeitlich verstorbene Mittäter – er hat sich später in seiner Zelle erhängt – hinter die Kassiererin getreten und hatte sie seinerseits mit einem Teppichmesser bedroht.

Geld war für Drogen geplant

Der Angeklagte und sein Mittäter hatten vor, sich das Geld aus der Kasse aushändigen zu lassen und für eigene Zwecke, vornehmlich zum Drogenerwerb, zu verwenden. Ihr Plan schlug jedoch fehl, weil die Kassiererin aufsprang und laut schrie, woraufhin andere Kunden auf die Tat aufmerksam wurden. Daraufhin flüchteten die Täter, wurden jedoch von Kunden verfolgt und konnten wenig später von Polizeikräften gestellt und festgenommen werden.

Zu seinen persönlichen Verhältnissen befragt, ließ sich der Angeklagte ein, ohne Eltern, im Heim aufgewachsen zu sein und schon mit 12 oder 13 Jahren Drogen genommen zu haben. Mit Kokain habe er angefangen und im Laufe der Zeit so ziemlich alles an Betäubungsmitteln konsumiert, was er habe bekommen können. Zudem habe er Alkoholmissbrauch betrieben und sei schon früh alkohol- und drogenabhängig geworden.

In 20 Jahren nur kurz auf freiem Fuß

Seine vielen Vorstrafen – der Angeklagte ist in den letzten mehr als 20 Jahren jeweils nur kurzzeitig auf freiem Fuß gewesen – seien durchweg der Beschaffungskriminalität zuzuordnen gewesen. Eine Gewalttat wie sie sich jetzt ereignet habe, sei ihm aber an und für sich wesensfremd. Eine auch längerfristige Strafe bringe nichts, weil er befürchte, nach seiner Entlassung wieder in dasselbe Fahrwasser zu geraten, wie vor seiner Inhaftierung, schilderte der Mann.

Eine Therapie im Rahmen einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt befürworte er. Nur dadurch könne er später ein drogen- und straffreies Leben erreichen. Ansonsten sei zu befürchten, dass er wieder ohne Wohnung und Arbeit dastehe, sich langweile und auf dumme Gedanken komme, zumal er weder familiäre Bindungen, noch einen Freundeskreis aufzuweisen habe. Zwar sei er auch in der Vergangenheit schon einmal in einer Entziehungsanstalt und in einer Therapieeinrichtung gewesen, die Zeit dort sei aber jeweils zu kurz gewesen, um Alkohol- und Drogenfreiheit zu erlangen.

Kassiererin seit Überfall psychisch belastet

Die als Zeugin vernommene Kassiererin bestätigte den in der Anklage dargestellten Ablauf des Geschehens. Sie habe durch die Tat zwar keine äußeren Verletzungen davongetragen, sei jedoch durch sie psychisch stark belastet, zumal sie sich wegen des Suizids des Mittäters Vorwürfe mache, daran schuld zu sein. Sie befinde sich deshalb in psychologischer Behandlung.

Der psychiatrische Sachverständige verneinte in seinem Gutachten einen Drogen- und/oder alkoholbedingten Einfluss auf die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten. Die Zeugen hätten durchweg nicht von Ausfallerscheinungen berichtet, die wenigstens einen mittelschweren Rauschzustand zur Tatzeit bei ihm annehmen ließen. Der Angeklagte sei deshalb als bei der Tat voll schuldfähig zu bezeichnen.

Wegen seines Hanges, berauschende Mittel im Übermaß zu konsumieren, lägen aber die Voraussetzungen einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt vor.

In seiner mündlichen Urteilsbegründung merkte der Vorsitzende an, dass der Angeklagte eine Therapie erfolgreich durchlaufen könne, zumal er noch relativ jung und nunmehr auch motiviert sei. Das Urteil wurde nach allseitig erklärtem Rechtsmittelverzicht sofort rechtskräftig.