Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitagabend einen Überfall am Fackelrondell beobachtet haben. Laut Polizeibericht bedrängten drei Unbekannte kurz vor 23 Uhr im Eingangsbereich des Einkaufszentrums einen 20-Jährigen. Nach dessen Angaben entwendeten die Täter seine Jacke und Bargeld. Der 20-Jährige wurde nicht verletzt. Erst später in der Nacht meldete der Mann den Vorfall. Dabei stand er unter Drogeneinfluss. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am späten Freitagabend Verdächtiges im Bereich der Mall in der Innenstadt beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2050 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.