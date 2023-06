Die Kiosk-Terrasse am Miesenbacher Seewoog soll überdacht werden. Dies beschloss der Stadtrat Ramstein-Miesenbach. Die Pächterin kann so auch bei Regen eine Bewirtung der Gäste anbieten. Die Überdachung soll aus milchigem Verbundsicherheitsglas bestehen, mit integrierter Dachrinne und LED-Beleuchtung ausgeführt werden. Der Schutz wird über der östlichen seitlichen Freifläche entlang des Kiosks angebracht. Wie Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, sei die Maßnahme zwischenzeitlich ausgeschrieben worden und der günstigste Bieter eine Firma aus Primstal. Diese bietet die Arbeiten für 18.315 Euro an. Einstimmig wurde der Firma der Auftrag erteilt.