Der Wasserschaden hat das Pfalztheater von einem Vorweihnachtsmodus in einen Krisenmodus versetzt. Dennoch konnte eine Sofortmaßnahme ergriffen werden: Das Programm auf der Werkstattbühne wurde erweitert. Ein Überblick.

Bis Ende Januar kann das Große Haus vorläufig nicht bespielt werden. In einem Schnellverfahren wurde daher das Programm auf der Werkstattbühne erweitert. Am Sonntag, 25. Dezember, 17 Uhr, wird „Gold!“, ein Musiktheater für Kinder von Leonard Evers, aufgeführt. Ein weiterer Termin: Dienstag, 27. Dezember, 16 Uhr. Am Montag, 26. Dezember, 18.30 Uhr, und am Samstag, 31. Dezember, 19 Uhr, wird das Musical „Songs For A New World“ von Jason Robert Brown gezeigt. Beide Veranstaltungen sind allerdings schon ausverkauft.

Die übrigen Termine bis einschließlich Neujahr: Mittwoch, 28. Dezember, 20 Uhr, „The Thread“, Ausschnitte aus dem Tanzabend von Alba Castillo; Donnerstag 29. Dezember, 20 Uhr, „Die toten Freunde (Dinosaurier-Monologe)“, Singspiel mit dem Nachwort einer Birke von Ariane Koch, ausverkauft; Freitag, 30. Dezember, 17 Uhr, „Tito, mein Vater und ich“, Klassenzimmerstück von Maja Das Gupta; Sonntag, 1. Januar, 18.30 Uhr, „Das gibt’s nur einmal“, ein Werner-Richard-Heymann-Schlagerabend von und mit Günther Fingerle.

Neujahrskonzerte an zwei Tagen

Nach dem 1. Januar stehen laut Fingerle bereits zahlreiche Termine auf der Werkstattbühne fest, die auch schon im Verkauf sind. Das Angebot werde erweitert und entsprechend veröffentlicht. Infos und Karten gibt es online unter www.pfalztheater.de. Das Neujahrskonzert wird zweimal in der Kaiserslauterer Fruchthalle aufgeführt: am 3. und am 4. Januar, jeweils um 20 Uhr. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur noch für letzteren Termin Karten. „Wer ursprünglich den 1. Januar im Pfalztheater gebucht hat, für den gelten die Karten für die Aufführung am 3. Januar“, teilt Fingerle mit. Der 4. ersetze entsprechend den 2. Januar. Wegen der nicht kompatiblen Saalpläne des Großen Hauses des Pfalztheaters und der Fruchthalle gelte für alle Besucher freie Platzwahl. Karten gibt es auch per E-Mail und telefonisch: vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de und 0631 3675 209.