Glimpflich ist eine 18-jährige Autofahrerin davongekommen, als sie mit ihrem Wagen umkippte. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau am Donnerstagnachmittag mit ihrem Pkw auf der Hofstraße in Richtung Dorfmitte unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam sie mit dem Vorderrad auf einen größeren Zierstein. Daraufhin kippte der Wagen auf die linke Seite. Mit Hilfe eines Ersthelfers konnte sich die Fahrerin durch das Schiebedach aus dem Auto befreien. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand allerdings ein hoher Schaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.