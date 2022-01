Ein Autofahrer hat am Mittwoch ein Schild auf einer Verkehrsinsel in der Lauterstraße überfahren. Wie die Polizei berichtet, gab der 61-Jährige bei der Unfallaufnahme an, dass er von der Sonne geblendet worden sei. Deswegen kam er von seiner Fahrspur ab, geriet auf die Mitte der Fahrbahn, fuhr geradewegs über die Verkehrsinsel und beschädigte das Schild. Das Auto des 61-Jährigen war danach nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.