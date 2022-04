Das war knapp: Weil er offenbar noch schnell über die Kreuzung wollte, hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Mannheimer Straße das Rotlicht einer Ampel missachtet – und so fast einen Zusammenstoß mit einer Polizeistreife verursacht.

Der Streifenwagen war stadtauswärts unterwegs, wollte kurz nach 16 Uhr in die Donnersbergstraße abbiegen und wartete auf der Linksabbiegerspur. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren die Beamten los. In diesem Moment kam ihnen aus der anderen Richtung ein Pkw entgegen. Nur weil der Polizist stark bremste, konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Die Beamten stoppten den 34-jährigen Fahrer, der sein Fehlverhalten zugab. Er muss mit zwei Punkten in Flensburg, einem einmonatigen Fahrverbot sowie mit einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro rechnen.