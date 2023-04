Auf der großen Wiese des Strandbads Gelterswoog findet über Ostern ein dreitägiger Mittelaltermarkt statt. Die Betreiber des Strandbades kooperieren mit dem Veranstalter Lorraine Médiévale. Gleichzeitig öffnet die Minigolfanlage, informierte Boris Zeller vom Strandbad-Team.

Boris Zeller rechnet mit 500 bis 1000 Gästen am Tag, sofern das Wetter mitspielt. Er verspricht sich von dem Spektakel auch, neue Besucher für die kommende Badesaison zu gewinnen. „Längst noch nicht alle kennen den Gelterswoog“, sagt er.

„Ritter, Glanz und Gloria“

Carolan Lieb von Lorraine Médiévale, einer Agentur für Mittelaltermärkte und Themenfeste, die auch schon in Trippstadt zu Gast war, freut sich auf das dreitägige Treiben. „Viele kommen zu uns, um einmal aus der Realität zu flüchten, mit Rittern, Glanz und Gloria.“ Vor allem Familien mit Kinder könne so ein Markt viel bieten. Wer in einem Gewand erscheine, müsse nur ermäßigten Eintritt bezahlen.

Schuhmacher, Lehmbauer, Schmied, Lederer und Sattler, Bogen- und Pfeilebauer zeigen ihr Handwerk, zudem gibt es nach Angaben des Veranstalters zahlreiche Stände, an denen Met und Kräuter angeboten werden, Glasperlen, Holzgegenstände, Fellprodukte, Töpferware, Fibeln, Edelsteine. Sogar ein Kundiger der Vornamen sei dabei, so Lieb. Das gastronomische Angebot ist Lieb zufolge groß, reiche von Flammkuchen und Currywurst über Bullrippen bis zu Ritterwatte. In der Taverne gebe es Metbier. Mittelalterliche Musik gehört dazu. Nach sieben Jahren Pause soll es ein Comeback mit der Band „Capud Draconis“ geben, Musik mit Dudelsack und Trommeln. Höfische, schwungvolle Klänge biete „Les Derniers Trouvères“ aus dem Burgund. Für Samstag- und Sonntagabend ist eine Feuershow angekündigt. Für Kinder gibt es ein Karussell, Mäuseroulette sowie Bogen- und Armbrustschießen. Auch werden Zelte aufgebaut und die Zeitepochen von den Wikingern bis zum Hochmittelalter dargestellt. Öffnungszeiten sind Samstag von 12 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr und Montag von 11 bis 18 Uhr.