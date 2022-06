Ethik für alle zum Reinschnuppern: Das ist das Ziel einer dreiteiligen Reihe des Fachgebiets Philosophie an der TU zusammen mit dem Kulturreferat der Stadt. Der Auftakt ist am Samstag im Stadtmuseum.

Was macht ein gutes Leben aus? An welchen Werten orientieren wir uns? Wie hinterfragen wir die Folgen unseres Handels? Solche ethischen Fragen sind aktuell wie nie zuvor. Doch was ist Ethik eigentlich? Das klärt die Veranstaltungsreihe, die Philosophie-Professorin Karen Joisten initiiert hat. An drei Samstagen sind Interessierte zum Diskurs über ethische Grundpositionen und die Bedeutung von Ethik heute eingeladen. „Wir wollen den Leuten Gelegenheit geben, mit philosophischen Ansichten in Kontakt zu kommen“, erläutert Joisten. Und zwar kostenlos, denn genau das sollte Bildung sein, plädiert sie.

Zum Auftakt rückt sie am Samstag, 11. Juni, in der Scheune im Stadtmuseum um 10 Uhr die Reflexion der ethischen Grundposition von Aristoteles und die Bedeutung der Tugendlehre in den Fokus.

Am 25. Juni soll, ebenfalls in der Scheune des Stadtmuseums, über die zweite große ethische Grundposition diskutiert werden: Nicole Thiemer beleuchtet dafür Immanuel Kants Verständnis einer Pflichtenethik.

Am dritten Termin, dem 9. Juli, stellt Ettore Barbagallo die ethischen Positionen von Jeremy Bentham und John Stuart Mill in den Mittelpunkt. Beide begründeten die dritte ethische Grundposition, den Utilitarismus. Veranstaltungsort ist dann der Wadgasserhof, erstes Obergeschoss.

Alle drei Veranstaltungen finden jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. In lockerer Atmosphäre sollen ethische Grundanliegen, Horizonte, Möglichkeiten und auch Grenzen offen diskutiert werden.

Für die folgenden Termine werden auf Anfrage auch vorab Textauszüge zum jeweiligen Thema zugesandt von: Elke Fuchs-Falkenbury, Telefon 0631 205-4614, E-Mail: e.fuchs-falkenbury@sowi.uni-kl.de.