Das städtische Straßenausbauprogramm geht weiter. In Dansenberg steht die Neugestaltung des Schlehweges bis zu den Wasserlochstücken an, ein Teil der Brunnenstraße wird erneuert, ebenso die Dansenberger Straße vom Ortseingang bis zum Schlehweg. Und es passiert noch mehr.

In Siegelbach werden in den nächsten vier Jahren die Rodenbacher Straße, Finkenstraße, die Straße Im Krummen Rain und der Mühlenweg in Teilbereichen mit einer neuen Binder- und Deckschicht belegt. Zudem ist der Komplettausbau eines Teilstücks Auf der Brücke geplant. Die Bauprogramme in Dansenberg und Siegelbach sind mit Kosten in Höhe von über drei Millionen Euro veranschlagt. „Bisher haben wir mit der Einführung der wiederkehrenden Beiträge durchweg gute Erfahrungen gemacht“, bilanziert Baudezernent Peter Kiefer. „Nicht nur die Verkehrsflächen werden erheblich verbessert, es werden auch private Investitionen an den Grundstücken getätigt, die rund um die ausgebauten Straßen damit an Wert gewinnen.“ In Dansenberg und Siegelbach werden die Beitragssätze an das neue Bauprogramm angepasst, kündigte Kiefer an.

Im Grübentälchen geht es weiter

Die bisherigen Bauprogramme in Morlautern, Hohenecken, Grübentälchen und Kotten laufen dieses Jahr weiter. Am Ausbau wird in der Verwaltung permanent gearbeitet, sei es in der Planungsphase, an den Bodengrundvoruntersuchungen oder an Kanalbaumaßnahmen.

Grundstückseigentümer erhalten nach Angaben der Stadtverwaltung Anfang Februar den Jahresbescheid für die wiederkehrenden Ausbaubeiträge. Bei Änderungen der Eigentümerschaft bittet die städtische Beitragsabteilung darum, dies mitzuteilen. Einzugsermächtigungen behielten ihre Gültigkeit, auch bei Veränderung der Beitragshöhe. Die Stadt verweist aber darauf, bestehende Daueraufträge zu überprüfen, da sich aufgrund der Fusion von Stadt- und Kreissparkasse die Bankverbindung geändert habe.

Fragen beantwortet die Beitragsabteilung im Referat Tiefbau unter beitragsabteilung@kaiserslautern.de oder per Telefon 0631 365 1660. Infos gibt es auch unter www.kaiserslautern.de/ausbaubeitraege.