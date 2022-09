Kaiserslautern läuft wieder. Nach zwei Jahren Corona-Pause ging am Donnerstag der traditionsreiche Firmenlauf in der Lauterer City über die Bühne. Insgesamt 4300 Läufer und Läuferinnen aus 230 Firmen starteten kurz nach 18 Uhr in der Eisenbahnstraße und liefen die fünf Kilometer lange Strecke.

Auch diesmal stand der B2Run unter der Schirmherrschaft des Kaiserslauterer Oberbürgermeisters Klaus Weichel, der den Firmenlauf auch startete. Auch wenn bei der 13. Auflage weniger Läufer als bei den Firmenläufen vor der Pandemie mit von der Partie waren, zeigte sich Johanna Menke, die Standortleiterin des B2Run Kaiserslautern, mit der Teilnehmerzahl zufrieden. „Wir hatten uns 4000 Starter als Ziel gesetzt, und das haben wir geschafft“, sagte sie kurz vor Beginn des Rennens.

Unverändert war auch in diesem Jahr die Freude und Begeisterung der Teilnehmer. Der Spaß am gemeinsamen Laufen sorgte für eine tolle Atmosphäre, die sich auch auf die zahlreichen Zuschauer übertrug. Auch im kommenden Jahr wird das große Lauterer Lauffest eine Fortsetzung finden.