Am Pfingstwochenende veranstaltet der Badmintonverein Kaiserslautern wieder sein traditionsreiches Schüler- und Jugendturnier. In der Sporthalle des Schulzentrums Süd wetteifert der Nachwuchs an den beiden Turniertagen um den Pokal der Sparkasse Kaiserslautern. Los geht’s am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag schon um 9 Uhr.

Es ist das zweite Turnier nach der durch Corona erzwungenen Pause. Beim BV Kaiserslautern ist man froh, die Tradition dieses weit über die Grenzen der Barbarossastadt bekannten Wettbewerbs fortsetzen