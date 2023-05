Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Päckchen und Paketen, gegen Ende des Jahres oftmals beladen bis unters Dach seines Fahrzeugs, macht er sich in diesen Tagen von der DHL-Station in Einsiedlerhof auf in die Innenstadt von Kaiserslautern. „Heute waren es nur 165 Sendungen. Montags sind es gewöhnlich weniger“, spricht Detlef Engel aus Erfahrung.

43 Dienstjahre hat er als Postbeamter auf dem Buckel. Angefangen hat er im Schalterdienst von Postfilialen im Landkreis Kusel. Seit 25 Jahren verrichtet er seinen Dienst in der Sparte Paketzustellung