Patronen aus dem Jahr 1919 hat ein Hausbesitzer am Montag in seiner Gartenlaube gefunden. Über den Fund informierte der 40-Jährige die Polizei. Die insgesamt 25 Geschosse entdeckte der Mann bei Aufräumarbeiten. Es handelt sich dabei um Pistolen- beziehungsweise Revolvermunition, so die Polizei. Die Patronen könnten dem verstorbenen Großvater des 40-Jährigen gehört haben. Er war zuvor Eigentümer des Anwesens. Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden. Die Munition wurde von der Polizei sichergestellt. Sie wird vernichtet.