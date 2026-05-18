Mit einer großen Spende ist am Montagmittag die Seniorenwoche in Kaiserslautern eingeläutet worden.

Die Deutsche Fernsehlotterie übergab dem Verein Seniorennetzwerk Kaiserslautern (SeNeKL) im Untergeschoss der Mall einen symbolischen Scheck über 102.500 Euro. Mit dieser Summe wird ein Projekt finanziert, das älteren Menschen die Teilhabe am digitalen Leben ermöglichen soll. Vielen Senioren fehlen sowohl Geräte wie Smartphone oder Tablet als auch Kenntnisse im Umgang damit. In Schulungen erhalten diese eine digitale Identität in Form einer E-Mail-Adresse und lernen, damit umzugehen. „So wollen wir sie vor sozialer Ausgrenzung schützen“, erläuterte Markus Lambrecht, Vorsitzender des SeNeKL, „denn alltägliche Dinge wie Arzttermine, Bankgeschäfte oder Behördengänge sind oft nur noch digital zu erledigen.“ Dass mit dem Projekt „jene Generation unterstützt wird, die unseren Wohlstand aufgebaut hat“, betonte Stephan Masch, Repräsentant der Fernsehlotterie.

Nach der Spendenannahme wurde die Seniorenwoche offiziell eröffnet. Im Jubiläumsjahr der Stadt haben der Seniorenbeirat und SeNeKL „eine Woche für Begegnung, Austausch und gelebte Gemeinschaft“ organisiert. In der Mall, auf der Jubiläumsbühne Stiftsplatz und im Union-Kino finden bis Samstag täglich mehrere Veranstaltungen statt. Umrahmt vom Schubertchor freuten sich Oberbürgermeisterin Beate Kimmel sowie Lambrecht auf eine Woche des „gemeinsamen Erlebens“.