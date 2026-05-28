Am Samstag spielen die Ü40-Kreispokalsieger ihre Südwestmeisterschaft aus. Gespielt wird ab 11 Uhr parallel auf zwei Großfeldern auf dem Gelände des SC Siegelbach.

Auch bei den AH-Mannschaften ist der Ehrgeiz ungebrochen. Nicht nur deshalb genießen die Südwestmeisterschaften mit den besten Ü-Teams aus dem Verbandsgebiet einen hohen Stellenwert. Acht von ihnen gehen am Samstag in zwei Vierergruppen in Siegelbach an den Start.

Der Ü40-Vertreter des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern, TuS Jettenbach/SG Königsland/SG Niederkirchen, misst sich in seiner Gruppe mit der SG Westhofen/Gundheim, dem TuS Altrip und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Im Kreispokalfinale setzten sich die Kombinierten souverän mit 5:0 gegen die SG Vogelbach/Bruchmühlbach durch.

In einem traditionell starken Teilnehmerfeld setzte sich erneut der SV Enkenbach im Kreispokal Kaiserslautern-Donnersberg durch. Das Finale gewann der SVE mit 6:1 gegen die SG Sambach/Schallodenbach. Die erfolgsverwöhnten Enkenbacher treffen bei den Südwestmeisterschaften in ihrer Gruppe auf die SG Leimen/Merzalben, den VfR Frankenthal und die SG Rohrbach/Steinweiler/Impflingen.