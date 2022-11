Eine ölige Substanz hat den Schwarzbachgraben südlich des Hütschenhausener Ortsteils Spesbach verunreinigt. Ein Spaziergänger entdeckte den Ölfilm an Allerheiligen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte eine größere Ausbreitung.

Das Wetter in der Region: Der Oktober war durchwachsen und besonders zum Ende hin ungewöhnlich warm. Neben kräftigen Regenfällen meldete sich auch zeitweise die Sonne zu Wort. Im November nimmt die Tristesse zu. Im Laufe des Monats kann es sogar schneien.

Richtig Geld sparen kann man mit Second-Hand-Ware. Gute Qualität bei kleinen Preisen und ein Riesenangebot findet man im Fairness-Kaufhaus in der Beethovenstraße 56 am Stadtpark. Joachim Geimer, Vorstand der Sozialgenossenschaft Lebenswerk, erklärt, wie hier die Welt ein Stückchen besser wird.

Die Baumaschinen sind abgezogen, Warnbaken und Umleitungsschilder längst wieder verschwunden. Die Fahrbahnerneuerung an der Kreuzung in der Merkurstraße ist abgeschlossen – mit der Schlussrechnung endet das Projekt für die Stadtverwaltung. Einen Vor-Ort-Termin wird es dann aber doch noch geben ...

Brigitte Hörhammer will den Ort voranbringen und einen Stillstand verhindern. Die erfahrene Kommunalpolitikerin tritt als CDU-Kandidatin zur Ortsbürgermeisterwahl am 20. November in Otterbach an. Ein Amt, das sie schon einmal innehatte.

Druckaufträge in kleiner Auflage und mit hohen Seitenzahlen sind ein Spezialgebiet des mittelständischen Unternehmens „pri-me Printservice Medienservice“ in der Barbarossastraße. Informationen aus der realen Welt auf der digitalen Ebene zu sammeln, zu ordnen und wirkungsvoll zu verbreiten, ist ein weiterer Arbeitsschwerpunkt dieser inhabergeführten Firma.