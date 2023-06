Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am ersten Jahrestag des Kriegsausbruches in der Ukraine hatten sich am Freitagabend in der Stiftskirche zahlreiche Gläubige zu einem ökumenischen Friedensgebet versammelt. Gegen die Grauen des Krieges und die Folgen für die ganze Welt, die der Angriff Russlands über die Ukraine gebracht hat, bekundeten sie im Gebet und in Liedern ihre Sorgen und ihre Hoffnung auf Frieden.

„Ein Jahr Krieg in Europa haben wir nicht wirklich kommen sehen“, erinnerte Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst an das humanitäre Leid, das die Menschen in der Ukraine seit