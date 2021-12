Das Friedenslicht aus Bethlehem hat nach seiner Reise von über 3000 Kilometern den Weg in die Stiftskirche gefunden.

Unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“ eröffneten die Pfadfinder Kaiserslautern mit dem Lied „Friedensnetz“ den ökumenischen Aussendungsgottesdienst am Dienstagabend in der Stiftskirche. Anschließend entzündeten die Besucher am Friedenslicht die Kerzen in ihren mitgebrachten Laternen. Um das Friedenslicht aufgestellte Kerzen wurden zum „Friedensnetz aus Licht“, das die Gemeinschaft und den Zusammenhalt symbolisch darstellen sollte. Nach der Veranstaltung gingen die Besucher mit ihren Laternen und den Friedenslichtern in das nächtliche Kaiserslautern hinaus.