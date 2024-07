Kaum wird das Wetter besser, gibt es Hiobsbotschaften aus dem Rathaus. „Aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle kann der normale Betrieb des Warmfreibads derzeit nicht gewährleistet werden“, informierte die Stadtverwaltung am Montag. Deshalb ist in dieser Woche nur dienstags ab 8 Uhr geöffnet, an den anderen Tagen, auch am Wochenende, öffnet das Bad an der Enterweilerstraße erst ab 12 Uhr. Abends geht es bis 20 Uhr. „Sobald die erkrankten Mitarbeitenden ihren Dienst wieder aufnehmen können, werden die Öffnungszeiten unverzüglich verlängert und wieder auf die normalen Zeiten umgestellt. Das Freibad Waschmühle ist von den Einschränkungen nicht betroffen“, teilte eine Sprecherin der Verwaltung mit.

Wiesemann kritisiert Kommunikation

Tobias Wiesemann, Vorsitzender des Fördervereins Warmfreibad, hat in diesem Zusammenhang die Kommunikation der Stadtverwaltung kritisiert. Auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte er, bei ihm seien viele Beschwerden eingegangen. Denn bereits seit zwei Wochen sei das Bad an Vormittagen nur temporär geöffnet gewesen. „Die Leute standen vor verschlossenen Türen“, so Wiesemann. Auch er sei offiziell nicht informiert worden. Das sei ungut. Gerade bei schönem Wetter nur von 12 bis 20 Uhr aufzumachen, auch an den Wochenenden, das sei einfach zu wenig. „Das ist sehr traurig.“ Wenn es sich um längerfristige Erkrankungen handele, sollte sich die Stadt um Ersatzpersonal bemühen, erklärte Wiesemann. Generell müsse darüber nachgedacht werden, bei Personalengpässen vielleicht nur den Schwimmerbereich am Vormittag zu öffnen. „Dann kommt man mit weniger Badeaufsichten aus.“ Er sei am Samstag bei schlechtem Wetter im Warmfreibad gewesen. „Da waren für fünf Leute im Becken vier Aufsichten da.“ Er wünsche sich beim Personaleinsatz deshalb generell etwas mehr Flexibilität, so der Fördervereinsvorsitzende des Warmfreibads. Das gelte auch für den Austausch der Mitarbeiter von Waschmühle und Warmfreibad.