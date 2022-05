Öffentlichkeitswirksam sollen zwei Spezialfirmen am 1. Juni eine Probereinigung des Gehwegs von Kaugummiresten im Auftrag der Stadtbildpflege Kaiserslautern angehen. Je 35 Quadratmeter stehen zur Verfügung, um die festgetretenen Kaugummis zu entfernen – unter den Augen von Zuschauern.

„Um dem Kaugummi-Fluch entgegenzutreten“, so die Stadtbildpflege, reisen zwei Reinigungsfirmen aus Nordrhein-Westfalen an, um am 1. Juni ab 10 Uhr in der Fruchthallstraße, Ecke Schneiderstraße, ihr Können in einem abgesperrten Bereich zu zeigen. Bürger sind explizit eingeladen, sich die Flächenreinigung vor Ort anzusehen. „Ziel der Probereinigung ist es, einen Eindruck davon zu bekommen, wie gut die Entfernung von Kaugummiresten funktioniert“, sagt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege.

In der Vergangenheit hat die Stadtbildpflege bereits an drei Standorten sogenannte Gumwalls aufgestellt. Fertig gekaute Kaugummis konnten an aufgehängte Tafeln geklebt und anschließend von der Straßenreinigung entsorgt werden. Aufgrund der geringen Wirksamkeit lief das Projekt jedoch aus.