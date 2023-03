750 Euro bezahlt Siegelbach aus seinem Stadtteil-Budget jährlich an die Verwaltung, damit die Toiletten an der Bushaltestelle in der Ortsmitte von einem Dienstleister geöffnet, geschlossen und gereinigt werden. Weil die WCs zu oft verschlossen sind, denkt der Ortsbeirat darüber nach, die Zahlungen einzustellen.

„Wie wird das kontrolliert?“, war im Siegelbacher Ortsbeirat die Frage, nachdem die SPD-Fraktion im vergangenen Jahr immer wieder stichprobenartig an der öffentlichen Toilette die Öffnungszeiten in Augenschein genommen hatte. Das Fazit laut Fraktionssprecher Robert Gorris: „Es wird sehr unregelmäßig geöffnet und die Beschilderung stimmt nicht mit den Öffnungszeiten überein.“ Dass bei einer so mangelhaften Leistung jährlich 750 Euro aus dem Budget bezahlt werden „sehen wir nicht mehr ein“.

Geht es nach dem Ortsbeirat, sollen von der Verwaltung mehrere Bedingungen in den Vertrag aufgenommen werden: feste Öffnungszeiten an den Öffnungstagen, die Öffnung und Schließung an Öffnungstagen ist zu regeln und zu dokumentieren, und die Reinigung der Toilettenanlage hat unmittelbar nach der jeweiligen Öffnungszeit zu erfolgen und ist mit Datum und Name der Reinigungskraft zu dokumentieren. Werde das nicht erfüllt, „sind wir nicht bereit, auch nur einen Cent zu bezahlen“.