Ursula Simgen-Buch ist die Betreiberin des Provinz Programmkinos in Ekenbach-Alsenborn.

„Mich für einen einzigen Programmpunkt unter der Vielzahl verführerischer Angebote bei der ,Langen Nacht der Kultur’ entscheiden zu müssen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber unter dieser Vorgabe versuche ich es und wähle gerne die vom Verein ,Helden von Heute’ präsentierten Ausschnitte aus dem chorischen Tanzabend ,Film ab!’ in der Fruchthalle (Nummer 82 im Programmheft). Luisa von Germeten leitet dabei Tanzgruppen aus verschiedenen Besetzungen, die unterschiedliche Choreografien zu Filmsongs der vergangenen Jahrzehnte vorführen. Von Germeten war bereits im Mai mit zwei weiteren Tänzerinnen – beziehungsweise Tanzpädagoginnen – für das nicht nur ästhetisch sehr ansprechende, sondern auch informative Vorprogramm einer Musenkino-Veranstaltung im Provinzkino Enkenbach verantwortlich und machte mich damit ausgesprochen neugierig auf ihre Choreographien. Nun hat sie diese mit jungen Menschen aus dem Verein erarbeitet und darf sie in der Fruchthalle aufführen. Es ist nur eine kurze Vorführung – von 19.35 bis 19.50 Uhr. Aber die bereichernde Koexistenz von professionellen Künstlerinnen und Künstlern und gleichermaßen engagierten wie begabten Laien, sehe ich als einen der größten Pluspunkte der ,Langen Nacht der Kultur’ an. Ich kann ihn daher allen Besuchern nur wärmstens empfehlen.“

Die „Lange Nacht der Kultur“ findet am Samstag, 17. Juni, an mehr als 25 Plätzen statt. Die RHEINPFALZ fragt Kulturschaffende aus der Stadt nach ihren Tipps.