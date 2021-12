Wie es der Zufall so will: Geboren wurde die Idee am vergangenen Samstag auf dem Weihnachtsmarkt. Genauer gesagt, unter Freunden bei einem Glühwein. „Es war der Erste und der Letzte. Am Samstagabend musste der Markt schließen“, so Daniela Neumayer-Hübner. Christa Bernhardt und Markus Muders, die Betreiber des Spinnrädl, berichteten der Ärztin vom Wunsch vieler Stammkunden, geimpft zu werden. Vergeblich hätten viele nach einem Booster-Termin Ausschau gehalten, jedoch bis heute keinen bekommen. Spontan war die Idee da, zu einer Impfaktion im Spinnrädl einzuladen.

Die ging am Donnerstag von 16 bis 20 Uhr über die Bühne. „Ich habe meinen Mann und meine Töchter aktiviert und mir die Genehmigung bei der Stadt geholt, vor dem Spinnrädl in der Schillerstraße einen Pavillon aufzustellen“, erzählt Daniela Neumayer-Hübner. Mit Hilfe von sozialen Medien hat sich die spontane Impfaktion wie ein Lauffeuer nicht nur unter den Gästen der Weinstube herumgesprochen. Zusammen mit seinen Töchtern Charlotte und Pauline hat Peter Hübner an Stehtischen unter dem Zeltdach das Organisatorische erledigt, während die Ärztin zusammen mit einer Mitarbeiterin im abgeschirmten Nebenraum die Leute geimpft hat. „Die Impfwilligen haben vorm Spinnrädl Schlange gestanden. Und alle waren sie happy und dankbar, so plötzlich einen Impftermin zu bekommen.“

Pro Stunde konnten 50 Impfungen verabreicht werden. Insgesamt wurden bei der Aktion 211 Personen geimpft. Darunter eine Erst- und eine Zweitimpfung. Elfmal wurde Biontech, 200 Mal Moderna verabreicht. Moderna gebe es genügend, von Biontech erhalte sie wöchentlich nur 30 Dosen, so die Anästhesistin, die in Kaiserslautern eine Praxis für Akupunktur betreibt. Der Erfolg der spontanen Impfaktion ist für die Medizinerin Anlass für weitere Impfungen. Bereits am Freitag waren Lehrer des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, ihrer ehemaligen Schule, zum Boostern an der Reihe. Weiter stehen Impfaktionen der Mitarbeiter der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) und des Autohauses Hübner an. „Am Impfstoff Moderna mangelt es nicht. Er ist unbegrenzt vorhanden“, freut sich die Ärztin über die Schnapsidee, die beim Glühwein geboren wurde.