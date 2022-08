Rund ein Viertel der Hausärzte in Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist mit 65 Jahren und mehr eigentlich bereits im Rentenalter. Noch praktizieren sie, doch wenn sie sich zur Ruhe setzen, wird es schwierig sein, die Lücken zu füllen. Nicht das einzige Problem bei der ärztlichen Versorgung in der Region.

In der Merkurstraße kommt in den kommenden drei Wochen auf Autofahrer eine Geduldsprobe zu. An der Kreuzung, wo es zum Gartencenter Dehner und zum Einkaufsmarkt Globus abgeht, wird die Fahrbahn erneuert. Das geht zwar ohne Vollsperrung, aber nicht ohne Behinderungen.

Ein 77-Jähriger ist am Dienstagabend im Kaiserslauterer Hauptbahnhof auf die Gleise gestoßen worden. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter, den zwei Zeugen beschrieben haben.

Auf dem früheren Grosso-Gelände in der Landstuhler Innenstadt soll wieder ein Supermarkt öffnen. Noch rührt sich nichts auf dem Areal, auf dem zuletzt ein Lidl-Markt beheimatet war.

Corona, Hitzewelle, Ferienzeit: Faktoren, die auch das Gesundheitswesen schwer belasten. Mehr als angespannt ist die Lage auch im St.-Johannis-Krankenhaus in Landstuhl. Allerdings: Bei Nardini gibt es einen Lichtblick.