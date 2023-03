Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund ruft am Donnerstag in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen zu Warnstreiks auf. Auch in Kaiserslautern ist eine Veranstaltung geplant, zu der nach Angaben der Veranstalter rund 150 Mediziner aus den Kliniken in Worms, Ludwigshafen, Koblenz, Landau, Pirmasens, Grünstadt sowie von den vier Standorten des Westpfalz-Klinkums Kusel, Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Kaiserslautern erwartet werden. Die Demonstrierenden treffen sich um 11 Uhr auf dem Stiftsplatz und ziehen von dort durch die Stadt zum Willy-Brandt-Platz am Rathaus, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Während des Streiks sei die Notdienstversorgung in den Einrichtungen sichergestellt.

Die Streik-Teilnehmer in Kaiserslautern haben angekündigt, das Streikgeld dem Förderverein „Mama/Papa hat Krebs“ zu spenden. Die Ärztegewerkschaft rechnet für Donnerstag damit, dass sich 700 Ärztinnen und Ärzte aus den rund 70 kommunalen Krankenhäusern (VKA) an dem zweiten Warnstreiktag beteiligen. Die zentrale Veranstaltung findet in München statt, außer in Kaiserslautern ist noch einen weitere Kundgebung in Köln geplant, teilt der Marburger Bund mit.