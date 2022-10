Am Mittwoch, 12. Oktober, werden in Kaiserslautern voraussichtlich etliche Haus- und Facharztpraxen zumindest stundenweise geschlossen bleiben. Grund ist eine Protestaktion gegen Reformpläne der Bundesregierung in Ingelheim. Die Kassenärztliche Vereinigung steht hinter der Aktion.

Wie eine Sprecherin der Kaiserslauterer Hausärzte sagte, wird befürchtet, dass sich mit der Neuregelung, wonach Ärzten kein Budget für Neupatienten eingeräumt werden soll, die ärztliche Versorgung auch in der Region weiter verschlechtert. Schon jetzt gebe es in etlichen Praxen einen Aufnahmestopp, die Anzahl der niedergelassenen Ärzte nehme immer weiter ab. Die Folge sind lange Wartezeiten in den Praxen, was für Akutpatienten ein Problem darstellt.

Der Protest der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) läuft unter dem Motto „Wir sehen schwarz.“ „Ständige Kostensteigerungen, Inflation und fehlende Fachkräfte bringen uns schon jetzt an unsere absolute Belastungsgrenze. Die wirtschaftliche und personelle Lage unserer Praxen ist so angespannt wie lange nicht mehr. Sollte das Finanzstabilisierungsgesetz in dieser Form kommen, haben wir große Bedenken, die Versorgung der Patientinnen und Patienten auf dem bisherigen Niveau aufrechterhalten zu können“, argumentiert der Vorsitzende der Vertreterversammlung der KV, Olaf Döscher.

Statt zum Hausarzt den Bereitschaftsdienst anrufen

Patienten müssten dann damit rechnen, dass sich die schon jetzt vorhandenen Wartezeiten gerade in hoch spezialisierten Facharztpraxen massiv ausweiten. Ärzte argumentieren auch, die geplante Neuregelung werfe die Frage auf, was ihre Arbeit wert sei. Daher müsse man sich Gehör verschaffen.

Wie viele Ärzte aus Kaiserslautern nach Ingelheim fahren, ist unklar. Patienten, die am Mittwoch bei ihrem Arzt telefonisch nicht durchkommen, sollten sich deshalb an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 wenden.