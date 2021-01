Herrenlose Einkaufswagen rund um die Kaufland-Filiale in der Pariser Straße sind unserer Leserin Brigitte Völker in der Vergangenheit schon häufiger aufgefallen. Die Kaufland-Stiftung versichert auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass die Mitarbeiter des Supermarktes die Wagen regelmäßig wieder einsammeln.

In den Straßen rund um die Kaufland-Filiale, in der Albert-Schweitzer-Straße, in der Pariser Straße und auch in den Straßen des Kotten stehen immer wieder Einkaufswagen rum, die da eigentlich nicht hingehören. Das berichtete uns Brigitte Völker am RHEINPFALZ-Lesertelefon. „Das sieht nicht gut aus, wenn die da einfach so rumstehen.“

Als „sehr unglücklich“ bezeichnet eine Unternehmenssprecherin der Kaufland-Stiftung „das Abhandenkommen unserer Einkaufswagen“: Zum einen sollten für die Einkaufenden immer genügend Einkaufswagen zur Verfügung stehen. Zum anderen können Einkaufswagen, die außerhalb unseres Geländes abgestellt werden, „eine Gefahrenquelle darstellen“. So sieht das Brigitte Völker auch, die die Wagen insbesondere für Autos für gefährlich hält, vor allem dann, wenn sich die Wagen selbstständig machen und auf ein Fahrzeug aufrollen.

Wie die Kaufland-Stiftung weiter mitteilt, sammeln Mitarbeiter des Supermarktes die „herrenlosen Einkaufswagen“ regelmäßig ein und bringen sie zurück. Deshalb appelliert das Unternehmen auch an die Kunden, „die Einkaufswagen ausschließlich in der Filiale und dem dazugehörigen Parkplatz zu nutzen“. An einzelnen Standorten probiere Kaufland auch elektronische Blockiersysteme für die Wagen aus.