Kaum aufgebaut, sind die Holzbarrieren am Methusalempfad bereits wieder zerstört worden. Der Forst hatte die Barrieren aufgestellt, um das Befahren des Pfads mit Rädern zu verhindern. Dies sollte Spaziergänger auf dem Weg schützen. RHEINPFALZ-Leser Frank Witkowsky war am Sonntag vor Ort im Eselsbachtal am Methusalempfad. Er teilte der Redaktion mit: „Die Barrieren wurden alle niedergerissen und irritierte Mountainbiker taten so, als hätten sie die Schilder nicht gesehen.“ Derweil hat sich Theo Augstein, der 1. Vorsitzende des RSC Kaiserslautern, hinter die Sperrung des Wanderpfades im Eselsbachtal gestellt und nicht nur hinter diese. Auch für Mountainbikefahrer gelte das Landeswaldgesetz. Es gebe in Trippstadt einen Mountainbike-Park. Dort störe und behindere niemand die Wanderer. „Ich bin selbst Mountainbike-Fahrer. Man muss nicht Trails fahren, um einen Adrenalin-Schub zu bekommen Breite Waldwege tun es auch“, appellierte Augstein an seine Sportskollegen.