„Der Schießplatz der Amerikaner ist ziemlich laut“, hat Sascha Schmitt am RHEINPFALZ-Stand bei der „Redaktion vor Ort“ auf dem Einsiedlerhof berichtet, was gerade an Wochenenden die Ruhe störe. „Bei Diskussionen darüber bekommen wir immer zu hören, dass der Schießplatz militärisch genutzt wird. Das ist das Totschlagargument.“ Die Stadtverwaltung erklärt, wann – und wie oft – dort geschossen werden darf.

Während unter der Woche das Militär das Übungsgelände nutze, kämen an Wochenenden eher die Freizeitschützen, Zivilisten,