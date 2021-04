Eine Annahme der Spenden und Sponsoringleistungen im Umlaufverfahren unter den Fraktionen des Stadtrats, wie es der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Rahm vorgeschlagen hat, geht nach der Gemeindeordnung nicht. Das hat Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Gleichzeitig kündigte er an, die Annahme der Spenden in die nächste Sitzung des Interimsausschusses am 27. Juli einzubringen und parallel noch die Möglichkeit zu prüfen, eine Eilentscheidung über die Annahme der Gelder durch den Stadtvorstand herbeizuführen.

Ärger hatte in der Kunst-Szene ausgelöst, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am vergangenen Montag aus Zeitgründen nicht mehr über die Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen entschieden hat. Dies geschieht regelmäßig in den Ratssitzungen und gilt als formeller Akt, der in Sekundenschnelle abgewickelt wird. Die Entscheidung wäre für die Weiterleitung von Geldern an die Künstler notwendig gewesen, die an dem in der Corona-Zeit erfolgreichen Kultur-Livestream aus der Fruchthalle beteiligt waren.

„Keine Kunst-Lobby im Stadtrat.“

Kabarettistin Marina Tamássy hatte geschimpft, dass die Gelder jetzt nicht ausgezahlt werden können. „Keine Kunst-Lobby im Stadtrat. So ein Beschluss sollte schnell durchgewunken werden“, meinte sie. Sänger Stephan Flesch wetterte: „Ich wusste ja, dass wir Künstler und Kulturschaffende der Bundes- und Landespolitik am Allerwertesten vorbei gehen. Dass das auch für die Kommunalpolitik gilt, war mir, auch wenn es mich nicht überrascht hat, neu.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Rahm hatte als Konsequenz aus dem Ärger Oberbürgermeister Weichel aufgefordert, den Tagesordnungspunkt im Umlaufbeschluss unter den Fraktionen umzusetzen. Das würde bedeuten, dass der Beschluss schon in den nächsten Tagen gefasst werden könne und nicht erst Ende Juli im Interimsausschuss, so der Kommunalpolitiker. Somit könnte die Auszahlung der Gelder an die Künstler zügig erfolgen.