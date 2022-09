Vom Dauerärger über die „Bank für alle“ und unsensible Baustellenplakate

Die Bank für alle vor der Adler-Apotheke ist ein Beispiel dafür, wie eine tolle Idee durch Bürokratie und Vorschriften zerrieben wird und selbst für die Macher zum Ärgernis wird. Zum Hintergrund: Die Bürgerinitiative Stadt für alle hat im März 2019 eine selbst gemachte, große Bank aufgestellt, um darauf aufmerksam zu machen, dass Sitzgelegenheiten in der Stadt fehlen.

Nach einem turbulenten Hin und Her hat die BI schließlich im November 2019 die Bank der Stadt übereignet. Damit ist die BI zwar nicht mehr dafür verantwortlich, was mit der Bank geschieht, dass die Mitglieder aber ein hohes Interesse an deren Schicksal haben, ist logisch.

Den derzeitigen Zustand der Bank schätzen die beiden Parteien BI und Stadt völlig unterschiedlich ein. Während die Stadtverwaltung kein Problem sieht, berichten die Mitglieder der BI davon, dass sie von Bürgern auf die „wackelige Bank“ angesprochen wurden. Also legten die Mitglieder im August los, um die Bank aufzumöbeln und zu restaurieren. Das Holz wurde aufbereitet und zur besseren Stabilität ein Druck-Zugring hinter den Lehnen montiert.

Eigentlich müsste die Geschichte an dieser Stelle zu Ende sein: Bank gut, alles gut. Ist sie aber nicht. Denn im Nachhinein, so erklärt es die Stadtverwaltung, dürfen keine baulichen Veränderungen an der Bank mehr vorgenommen werden, damit das TÜV-Prüfsiegel seine Gültigkeit behält. Also haben die Zuständigen der Stadt die Konstruktion wieder entfernt. Stattdessen steht nun der Vorwurf der BI, dass die Stadt sich nicht um die Bank kümmert und so der aufgezwungenen Existenz derselben ein natürliches Ende bescheren will, im Raum.

Und man fragt sich: Muss das alles wirklich so kompliziert sein? Ginge es denn nicht auch einfacher? Traurigerweise offenbar nicht. Während sich die Stadt an sämtliche Vorgaben halten muss, die es gibt, hat die BI keinen Anspruch darauf, dass die Bank nach ihren Vorstellungen behandelt wird. Letztlich ist das für alle frustrierend: Für die Stadt, weil sie sich rechtfertigen muss, was mit der Bank passiert und für die BI, weil ihre Vorstellungen nicht verwirklicht werden (können). Als Bürger bleibt man bei all dem ziemlich ratlos zurück.

Neue Stadtmitte

Vor einem enormen Problem stehen derweil jene, die von den Baumaßnahmen für die neue Stadtmitte betroffen sind. In der ein oder anderen Form sind das zwar letztlich alle Bürger, besonders hart trifft es aber die Geschäftsinhaber entlang der Baustellenachse. Das Baustellenplakat, das mitten in der aufgerissenen Fruchthallstraße steht, macht es nicht wirklich besser. Im Gegenteil. Darauf zu sehen ist der Slogan: „Das Herz der Stadt“ und die Begriffe „shoppen, feiern, genießen“. Diese drei Worte dürften wohl nicht diejenigen sein, die den Betroffenen mit Blick auf das von Baggern aufgerissene Herz der Stadt direkt in den Sinn kommen. Sie sehen einer geplanten Bauzeit von 1,5 Jahren entgegen und so mancher hat da große Angst um seine Existenz. An einer anderen Stelle wäre das Plakat sicherlich schick, an diesem Ort jedoch lässt es jegliches Fingerspitzengefühl vermissen. Denn bevor hier wieder gefeiert wird, dürfte einiges an Zeit vergehen.