Das letzte Mittagskonzert der Reihe Á la carte in der ausklingenden Saison war in vielfacher Hinsicht ein ganz besonderes: Die Deutsche Radio-Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) spielte ein Nischenprogramm, dazu ohne Dirigent, und ein verdienstvoller Orchestermusiker verabschiedete sich in den (Un)ruhestand: Moderatorin Sabine Fallenstein zählte wieder sprudelnd wie ein Wasserfall genüsslich alle Besonderheiten auf.

Wie Fallenstein erläuterte, habe die DRP unter dem sich verabschiedenden langjährigen (seit 1985 beim SR, danach nahtlos DRP) Solocellisten Mario Blaumer dieses selten zu hörende