An ungewohntem Ort findet das „À la carte-Konzert“ zum Saisonstart am Donnerstag, 16. September, 13 Uhr statt: Es geht in der Fruchthalle über die Bühne anstatt – wie gewohnt – im SWR-Studio. Es spielt die Deutsche Radio Philharmonie.

Mit einem „À la carte-Konzert“ eröffnen die Deutsche Radio Philharmonie und der deutsch-koreanische Pianist Christopher Park die neue Konzertsaison! Der Dirigent Alexander Liebreich und SWR2-Moderatorin Sabine Fallenstein laden das Publikum auf eine musikalische Gedankenreise von Schottland nach Wien ein: Abfahrt mit Felix Mendelssohn Bartholdy auf den „Hebriden“, weiter geht es mit dem Rondo für Klavier und Orchester KV 386 nach Wien, wo die Reise mit Beethovens lustvoller 8. Sinfonie „voll Leben und Humor“ endet.

Wer das Mittagessen um 12 Uhr gebucht hat, darf sich freuen: Die Schutzmaßnahmen sind gewährleistet. Das Konzert wird live von 13 bis 14 Uhr auf SWR2 übertragen. Der Wechsel des Konzertortes wurde durch geltende Abstandsregeln nötig. Die bekannten und bewährten Sicherheitsvorkehrungen, aktuellen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis sind Voraussetzung für den Konzertbesuch.

Info

Karten gibt es in der Tourist-Information Kaiserslautern, 0631/3652316, im Pop Shop Kaiserslautern, 0631/64725, bei Thalia, 0631/36219-814 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen.