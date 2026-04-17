Das zahlreich erschienene (Stamm-) Publikum kam am Donnerstag beim 4. Konzert der Reihe „À la carte“ im dicht besetzten SWR-Studio aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Ja, manche(n) plagten sichtbar auch Selbstzweifel: Bin ich da richtig, ist dies ein konventionelles klassisches Konzert, oder was? Die Musiker(innen) der DRP blühten förmlich auf, sprühten nur so vor lebhafter Musizierfreude, bestätigten das, was der an diesem denkwürdigen Donnerstag leitende Tausendsassa, HK Gruber, im Interview mit Moderatorin Sabine Fallenstein vollmundig hinausposaunte: Tonkünstler wollen sich von Natur aus profilieren, etwas (an gestalterischer Intensität) anbieten – und daraus schöpft der Dirigent dann. Nun, die DRP ließ sich nicht zweimal bitten, von Anfang war lebhaft pulsierende, elektrisierende Musizierfreude angesagt, die Gestaltungsweise sprengte mit Brachialgewalt den gewohnten Rahmen; zuerst konnte man den „betröppelten“ Mienen Verlegenheit und Unsicherheit in manchen Reihen ablesen, dann setzte sich aber zunehmend die (für manche) neue Erkenntnis durch: Ja, es darf gelacht werden.

Die beiden Komponisten Friedrich Cerha und der in Personalunion leitende und komponierende HK Gruber gehen eigene Wege: Gegen elitäre Dogmen und verkrustete Grundmuster sowie verhärtete Fronten (wie Klassik contra Unterhaltungsmusik). Stattdessen wagen beide collagenhaft einen sehr mutigen Spagat mit der Verschmelzung von klassischen Themen (als eingeflochtene Zitate) mit Stilelementen aus Filmmusik, Popularmusik oder sinfonischer Musik und schaffen reißerisch, plakativ und bisweilen eruptiv eine urgewaltige, schier überbordende Fülle an Musikarten: Ein Hauch zirzensisch, eine skurrile Mischung aus Kunst und Klamauk und das Ganze klingt bei dem „Wiener Kaleidoskop“ von Friedrich Cerha mit Reminiszenzen an die Strauss- und Stolz-Ära vielleicht wie ein Affront oder eine Experimentierlust mit ungewohntem Ausgang.

Mischung aus Filmmusik und Hörspiel

Womit der im Forscherdrang ruhelose Mensch im Forschungslabor mit dem Monster „Frankenstein“ einst zeigte, was man dann anrichten kann: Mary Shellys Roman von 1818 war seiner Zeit weit voraus, da schuf ein von Experimentierlust und Wissensdurst angetriebener Schweizer Wissenschaftler namens Frankenstein aus Leichenteilen ein künstliches, sich bedrohlich verselbstständigendes Wesen. Gruber vertonte dies als Pandämonium bezeichnete und von diesem Stoff inspirierte opulente Werk in einer Mischung aus Filmmusik, Hörspiel (mit ihm als Rezitator und Sänger) in einer Mixtur aus Dramatik und Komik: Indem er märchenhafte Passagen, Kinderreime und Verniedlichungen wie Äuglein oder Kämmerlein den tragischen Abgründen als absurden Kontrast gegenüberstellte und in dieser Kombination groteske Wirkungen erzeugte. Das erinnerte an eine Farce oder ein Sing- und gar Lustspiel. Schaurig-schön und im Gesangsstil an Kurt Weill und Max Raabe mit dessen Palast-Orchester erinnernd. Das Ganze wurde mal mit entstellter fistelnder hoher Kinderstimme von Gruber imitiert oder parodiert, dann wieder im tiefen Bass drohend intoniert und es blieb bewusst unklar, welche Seite hier obsiegt: Die kindlich Naive oder die Dämonische. Um die Klangwelt von Kinderliedern einzubeziehen wurden nicht nur Texte aus solchen scharf rhythmisch deklamiert und neu vertont oder arrangiert, sondern auch Kinderinstrumente bewusst als Pendant zum klassischen Orchester-Instrumentarium eingesetzt: Da wurden Gummischlangen geschwungen, die Melodica und einfache Schulflöte eingesetzt, und die DRP gab sogar als Chor ein gutes Klangbild ab, Grubers klangliche Inszenierung zwischen Kinderbuch, Kinderlied und Horrorerzählung ließ keinen Gag und Effekt aus.

Neudefinition von Orchestermusik

Künstlerisch wirkte die als Pandämonium apostrophierte Komposition in ihrer Wirkung wie eine Parodie auf sinfonische Dichtungen wie „Don Quijote“ oder „Till Eulenspiegel“ von Richard Strauss. Allerdings bei Gruber mit jazzigem Einschlag; zudem setzt er als früherer Kontrabassist besonders diese Gruppe mit jazzigen gezupften Bassfiguren ein: Das beflügelte alles.

Allerdings löst Gruber klassische Modelle dieser Art von klassischen Orchesterwerken auf, erweitert noch das Instrumentarium und schafft eine Neudefinition von Orchestermusik überhaupt: Zwischen banal und trivial sowie subtil ausgearbeitet: Was nämlich beim ersten Hinhören als Schmelztiegel wirkt, offenbart näher betrachtet ein raffiniertes Spiel mit Klängen, Hörgewohnheiten und Überraschungseffekten. Zunehmend heiterten sich die Mienen im Publikum auf: Gruber hatte mit wienerischem Charme als Unikum und Unikat das Publikum größtenteils überzeugt und mitgenommen und um eine wesentliche Erfahrung bereichert: Die künstlerische Freiheit ist grenzenlos, wer die Bodenhaftung verliert, findet im musikalischen Universum unendliche Freiräume: Gruber tummelt sich darin, wer noch?